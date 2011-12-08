"郭美美"事件後中国个人慈善捐款锐减逾八成--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月8日电---《时代周报》周四报导称，近期出现对一些慈善机构滥用资金的指责引发公众的不信任，中国慈善机构接收个人捐赠下降逾八成。
报导援引民政部中民慈善捐助信息中心监测数据称，6-8月全国慈善组织共接收捐赠额8.4亿元（约合1.32亿美元），较之前三个月的62.6亿元锐减86.6%。
报导引述红十字会常务副会长赵白鸽的话称，捐赠下降的原因之一是"郭美美事件发生後，大家发生怀疑了"。
赵白鸽指的是20岁的网友郭美美网上炫富，在微博展示自己的玛莎拉蒂跑车和名贵手包，并称自己是中国红十字会商业总经理。此事很快引起网民热议。
中民慈善捐助信息中心主任彭建梅告诉路透，捐赠下降八成"并非官方数据"。慈善组织接收捐赠的官方数据，可能要到明年4或5月才会发布。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。