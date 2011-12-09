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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 13:39 BJT

郭美美事件後中国个人慈善捐款锐减逾八成--报导

《时代周报》周四援引民政部中民慈善捐助信息中心监测数据称，6-8月全国慈善组织共接收捐赠额8.4亿元（约合1.32亿美元），较之前三个月的62.6亿元锐减86.6%。报导引述红十字会常务副会长赵白鸽的话称，捐赠下降的原因之一是"郭美美事件发生後，大家发生怀疑了"。路透

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