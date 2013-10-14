独家：东风集团将参与法国标致增资--消息人士

路透巴黎10月12日 - 了解情况的消息人士周五表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)准备增资30亿欧元(41亿美元)，中国合作伙伴东风集团与法国政府将在这家汽车厂商中取得相等的股权。

三名消息人士表示，一个由政府官员、企业高管和银行人士组成的法国代表团将前往中国谈判协议框架，有可能在数周内签署。

这几名消息人士要求不披露身份，因为协商是秘密进行的。

消息人士称，根据协议草案，东风集团(0489.HK)和法国政府将各自出资15亿欧元，分别获得20%至30%股权。标致雪铁龙希望在年内完成协议。

增资后，标致家族将丧失控制地位，其目前持股25.4%，占有38.1%的投票权。

消息人士称，在增资的同时，将扩大标致与东风集团的合资公司--神龙汽车有限公司，让该合资公司生产更多的标致车型并向其提供更多技术，面向亚洲的其它市场。

PSA标致雪铁龙正在努力削减成本和降低亏损，挣扎求生，寻求扩大与东风或其它汽车厂商的合作。

法国财政部拒绝评论。因不在上班时间，无法立即得到东风高层的置评。

标致家族表示准备放弃控制地位。除了东风以外，标致亦试图恢复与美国通用汽车(GM)加强联盟的谈判。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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