中国东风汽车放弃收购美国Fisker股权--消息人士

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透北京/底特律3月28日 - 根据三位知情消息人士指出，中国东风汽车(0489.HK)将不会争取出价入股美国电动汽车厂商Fisker Automotive，因为将生产线移至中国的困难度过高。
在此之前，中国浙江吉利控股集团也决定不参与Fisker Automotive股权收购，因此，Fisker变成乏人问津。
其中两名消息人士指出，由于Fisker对美国能源部的义务限制，几乎不可能将Fisker汽车移至中国生产。美国能源部曾向Fisker提供5.29亿美元贷款。
能源部提供这笔贷款，以协助Fisker在特拉华州一座通用汽车旧厂房生产汽车。
“到头来，东风在乎的是能够在中国生产Fisker汽车，”其中一名消息人士称。
“东风有意将Fisker产品的生产由美国移至中国，但随着时间过去，愈来愈明显看出这不可能以这项交易完成。”(完)
(编译 蔡美珍; 审校 王洋/于春红)
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