汽车产业：标致雪铁龙和东风将投资2亿欧元，建设小型汽车生产平台

* 标致和东风承诺投资2亿欧元，建设小型汽车生产平台

* 将在上海建立联合技术中心

* 计划2015年售出80万辆汽车，2020年售出150万辆

路透上海4月19日 - 法国PSA标致雪铁龙 和中国东风汽车集团 将投资2亿欧元(2.16亿美元)，开发一个小型汽车生产技术平台，帮助他们增加产品阵容，以提振在东南亚和中国的销量。

PSA标致雪铁龙称，双方的合资公司计划今年在中国售出80万辆汽车，到2020年售出150万辆。2014年在中国销量为70万辆以上。

PSA标致雪铁龙董事会主席Carlos Tavares在上海车展周一开始前表示，对于PSA标致雪铁龙以比预期更快的速度扭亏为盈，合资公司的表现起到了很大贡献。

PSA标致雪铁龙称，两家公司计划在上海建立一个联合技术中心，为亚洲市场研发汽车。

该公司称，投资的60%将由标致承担，其余40%由东风出资。(完)