东风高管暗示不急于投资标致雪铁龙

路透上海10月27日 -中国东风集团股份(0489.HK)一位高管表示，该公司仍在权衡投资处于亏损状态的PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)能够带来什么益处。他的讲话暗示这宗交易可能要花较长时间才能完成。

本月稍早消息人士对路透表示，PSA标致雪铁龙准备增资30亿欧元(40亿美元)，由中国合作伙伴东风集团和法国政府分别出资15亿欧元，并取得20-30%的股权。

该消息人士并称，PSA标致雪铁龙希望在年内完成协议.

但东风汽车总经理朱福寿在周末上海举行的一次行业论坛上暗示，该公司并不急于进行此项投资。东风集团是中国第二大汽车生产商。

“如果说我们可以有一个优势互补，可以达到联盟起到的效应，我们可能就会去做，反过来如果说我们看不到就不会去做。”朱福寿表示。

“至于说PSA整体的业务情况，当然作为合作伙伴我们也非常的关心，去年一年它是净亏50亿欧元。”

为说明这样一宗交易的复杂性，朱福寿还提到近期沃尔沃购买东风旗下商用车部门45%股权的交易。

“比如说大家知道，东风和沃尔沃的战略联盟，我们经过了几年的准备，我们达成了一致的意见。我们认为对双方都有非常大的帮助。”

他重申了东风的全球战略，称虽然目前仍面临对中国品牌认知度较低、国际业务操作缺乏经验以及贸易保护主义等不利因素，但中国汽车企业进军海外的趋势难以阻挡。

除标致雪铁龙外，东风集团还与日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)在中国设有合资厂。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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