中国多地打击“全能神”邪教组织 近千人被捕

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透北京12月20日 - 中国官方媒体报导称，近日全国各地对宣扬世界末日等言论的“全能神”邪教组织开展一系列打击行动，已抓捕、查处近千名邪教组织人员。
根据微博传播的图片，最近几周，河南、陕西、甘肃等多地相继发生数百名“全能神”邪教组织人员与警方冲突事件，他们还曾攻击政府部门。
中国政府称，“全能神”邪教组织鼓动信徒展开“决战”灭绝中共“大红龙”，并大肆宣扬“世界末日”等言论。
《人民日报》周四在网站报导称，全国包括七个省份等地的公安机关已抓捕、查处近千名邪教组织人员。据青海省公安厅通报，该省目前已控制相关人员400余人。
报导称，“全能神”邪教组织成员利用登门宣传、走街串巷、上街打横幅、发传单等方式煽动人们入教，并大肆宣扬“世界末日”等言论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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