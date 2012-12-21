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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 15:25 BJT

中国多地打击“全能神”邪教组织 近千人被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月20日 - 中国官方媒体报导称，近日全国各地对宣扬世界末日等言论的“全能神”邪教组织开展一系列打击行动，已抓捕、查处近千名邪教组织人员。

根据微博传播的图片，最近几周，河南、陕西、甘肃等多地相继发生数百名“全能神”邪教组织人员与警方冲突事件，他们还曾攻击政府部门。

中国政府称，“全能神”邪教组织鼓动信徒展开“决战”灭绝中共“大红龙”，并大肆宣扬“世界末日”等言论。

《人民日报》周四在网站报导称，全国包括七个省份等地的公安机关已抓捕、查处近千名邪教组织人员。据青海省公安厅通报，该省目前已控制相关人员400余人。

报导称，“全能神”邪教组织成员利用登门宣传、走街串巷、上街打横幅、发传单等方式煽动人们入教，并大肆宣扬“世界末日”等言论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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