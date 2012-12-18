中国拘捕93名“世界末日”谣言散播者--新华

路透北京12月17日 - 新华社周一报导，中国已拘捕93名散播“世界末日”谣言的人，并逮捕了一名持刀砍伤23名学生的男子，称该男子因“世界末日”言论“精神受到影响”。

报导称，这93人来自七个省，包括“全能神”邪教成员。他们被拘捕的原因是散发“世界末日”传单和散播谣言。

报导引述西宁市公安局称，这些邪教成员近期利用玛雅历法，预测12月21日开始的三天里，太阳不会发光，而且会停电。

中国已对“全能神”组织展开打击，该组织煽动信徒与“大红龙”（指共产党）展开决战。

新华在另一篇报导中称，河南警方逮捕了名叫闵拥军的男子，他在一所小学持刀砍伤23名学生并砍伤一名住在学校附近的成年女性。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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