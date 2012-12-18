中国拘捕93名“世界末日”谣言散播者--新华

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京12月17日 - 新华社周一报导，中国已拘捕93名散播“世界末日”谣言的人，并逮捕了一名持刀砍伤23名学生的男子，称该男子因“世界末日”言论“精神受到影响”。
报导称，这93人来自七个省，包括“全能神”邪教成员。他们被拘捕的原因是散发“世界末日”传单和散播谣言。
报导引述西宁市公安局称，这些邪教成员近期利用玛雅历法，预测12月21日开始的三天里，太阳不会发光，而且会停电。
中国已对“全能神”组织展开打击，该组织煽动信徒与“大红龙”（指共产党）展开决战。
新华在另一篇报导中称，河南警方逮捕了名叫闵拥军的男子，他在一所小学持刀砍伤23名学生并砍伤一名住在学校附近的成年女性。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。