《阳歌专栏》苹果在中国市场地位遭廉价手机冲击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**廉价手机冲击波令苹果在中国市场节节败退**

今年到处是中国将超越美国成为全球最大智能手机市场的报道，一些数据更加生动地诠释了这一点。最新数据显示，二季度苹果(AAPL.O)在中国智能手机市场的份额大幅下降，本土手机生产商通过低价手机抢占市场，有些机型售价低于1,000元。小米两周前刚刚推出红米手机，零售价仅799元。

我再次重申，年底前中国智能手机市场残酷的价格战将达到顶峰。最新的数据显示，二季度中国智能手机出货量达8,800万部，约为上年同期的两倍，可能已经远高于市场的消化能力。预计三季度出货量继续上升，尽管很多手机料呆在货架上卖不出去。

研究企业Canalys的数据显示，三星第二季度在中国市场的智能手机出货量达1,550万部，市场份额为17.6%，依然位居第一。联想(0992.HK)出货量为1,080万部，市场份额为12.3%，排名第二；去年二季度联想在全球范围内仅卖出490万部智能手机，进步很明显。

酷派出货量为750万台，市场份额为12.2%，位列第三；排名第四的中兴(0763.HK)(000063.SZ)出货量为770万台，市场份额为8.7%；华为出货量为750万台，市场份额为8.6%，排名第五。苹果手机出货量未能进入前五，市场份额仅4.8%，位列第七。小米出货量为440万台，市场份额为5.0%。

公平地说，苹果表现不佳可能跟iPhone 5推出的时间密切相关--iPhone 5上市时间为去年底，在其他国家市场上市数月后才登陆中国市场。媒体近几天在传新版iPhone下个月上市的消息。最新上市时间的选择，以及苹果首席执行官库克上个月访问北京，让我猜测中国可能成为新版iPhone首批上市国家和地区之一。

即使如此，苹果可能也会发现中国市场与一年前已经大不相同，那时iPhone还是高端品牌，所有科技粉丝都觉得必须拥有iPhone。而一系列负面媒体报道在一定程度上损害了苹果的品牌形象，不过廉价而且质量相对较好的手机大量上市对苹果的冲击要大得多。

预计苹果新版iPhone的销量受到严重影响，市场份额进一步萎缩。可能更为重要的是，即将到来的价格战可能在中国智能手机生产商中间引发重大调整。华为和联想有能力打持久战，其他大厂商中有一两家未来两年被淘汰应不出意外，甚至中兴出局也有可能。

一句话：大量低价智能手机登陆中国市场料打压对新版iPhone的需求，年底前料出现一轮残酷的价格战。

**乐购退出中国 家乐福或是下一个？**

当我看到有新闻报道称，英国零售巨头乐购(TSCO.L)正在有序退出中国超市业务时，我一点都不感到意外，因为该公司从未真正地在中国这个竞争激烈的市场获得应有的位置。但更为有趣的是其余那些巨头们的命运，比如沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)、家乐福CARPD.PA，甚至是国内领头羊高鑫零售(6808.HK)。面对电商企业的严峻挑战，这些零售巨擘正竭力保持存在感。在这些大型零售商中，只有沃尔玛真正采取行动，进军电子商务领域。在中国的零售业中，电商有望迅速超越传统零售企业。

乐购成为中国拥挤的零售市场的最新牺牲品。乐购宣布将把大陆的131间店铺并入与华润创业(0291.HK)成立的合资公司中。华润创业和乐购将分别拥有该合资企业80%和20%的股份。观察人士称，这更多地代表乐购的一种妥协。九年之后，乐购并未在中国市场取得任何重大进展。此前，乐购已退出美国和日本市场，将重头放回英国市场。

在我看来，这一最新成立的合资公司注定失败，就像乐购最初的业务一样。我只能从我在上海的生活经验来说，华润创业运营的这种规模适中的店铺远没有家乐福、沃尔玛和高鑫运营的超市受欢迎。即便是规模较大的店铺也常常是受老年人的欢迎，他们来此只为了寻找特价商品，大超市对年轻人的吸引力不大。相形之下，这些相对年轻的人日渐倾向于在网上购物。

乐购不是在中国败北的唯一一家。今年早些时候，媒体报道称，沃尔玛和家乐福关闭了若干家经营业绩不好的店铺，但两企业均称此举是常规的业务调整。今年6月，媒体报道称，家乐福有意出售在华运营超市的股权或发起首次公开募股(IPO)筹集资金。家乐福很快否认该报道，但显然幕后发生了一些事。

实际上，家乐福和乐购等企业在过去几年中关闭了全球的好多家门店，他们竭力在应对深受经济衰退影响的欧洲市场的问题。但中国电商的迅速崛起让他们的状况雪上加霜。随着中国中产阶级的迅速崛起，中国一度被视为是一个充满潜力的市场。由京东、阿里巴巴和腾讯运营的电子商务网站有着与传统超市很多同样的商品，但价格却低得多。更重要的是，很多电商网站常常可以在当天送货上门，有的甚至能跟踪物流服务。

沃尔玛采用两面出击的方式应对电商威胁，既发挥了传统的零售优势，同时完成了对一号店的股权增持。苏宁也采取了类似的方式，家乐福和乐购在很大程度上没能开发出他们的网上业务。鉴于乐购的退出，如果家乐福在今年年底前曝出类似消息，我一点都不会感到意外。沃尔玛可能也感受到了阵痛，可能会大幅收缩未来三年开设100家新店铺的计划。

一句话：在电商企业的挑战下，乐购撤出中国，家乐福随后可能也会采取类似行动，沃尔玛的扩张计划也会放缓。（完）

编译：李富强/侯雪萍 发稿：王凤昌/王燕焜

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