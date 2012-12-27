《阳歌专栏》虚拟运营商或于明年进入中国电信市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**虚拟运营商或于明年进入中国电信市场**

最近几天一直有消息称，工信部很快将推出一项备受期待的计划，允许虚拟运营商于2013年进入中国电信市场，从而最终打破三大电信巨头垄断该市场的局面。对于像腾讯(0700.HK)和新浪(SINA.O)这样的本土企业来说，此类举动会很快为他们打开提供专业化的自有品牌服务的大门；对于像法国电信FTE.PA和美国电报电话公司(T.N)这样的大型全球性企业而言，这也将为他们打开进军长期封闭的中国电信市场的大门。

开放电信虚拟运营商政策，是工信部向中国电信行业注入活力的计划之一，我去年也曾多次在文章中谈过相关进展。受三大电信巨头的垄断影响，中国电信行业缺乏生机，一直鲜有创新。三大电信巨头指的是中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N).

这三大行动迟缓的国企长期垄断电信市场，导致中国丧失了凭借超过10亿手机和固话用户优势领先全球电信服务领域的重要机会。相反，这三大电信巨头则利用自己受保护的垄断身份追随国际大趋势，不愿涉险为其先进的网络研发具有创新性的产品和服务。

说完中国电信市场的大体形势后，我们再来看看相关的最新报导。有消息称，工信部允许虚拟运营商在中国运营业务的计划行将敲定，并可能在明年中期颁发首批牌照。此类计划将允许企业通过租赁三大电信巨头的网络，向电信用户提供自有品牌服务。

由于企业通过租赁网络就能提供自有品牌服务，这样的计划会导致新的电信服务供应商突然暴增。相关的最新报导语焉不详，援引的是未具名消息人士的说法。不过，根据其他新兴行业的以往经验，我觉得会有大约10-20家本土企业获得明年中期颁发的首批牌照，之后的半年至一年期间，还会有少数全球性企业获得牌照。

从理论上看，这样的进展意味着在明年年底时，会出现一些类似腾讯移动服务的服务。如果真是如此，允许虚拟运营商进入电信市场的最新举动，应当属于工信部过去一年开放中国电信服务市场的大策略之一。不过，腾讯对其计划进军虚拟运营商领域的传言矢口否认。

随着电信业的开放，中国已允许IBM(IBM.N)和微软MSFT.N等外国企业投资和参与国内新的云计划中心建设项目。多年来，一些外国电信企业一直表示有意进军中国电信服务市场，其中就包括法国电信和韩国SK电讯(017670.KS)，这两家公司的许多举动均表示其有浓厚的兴趣。

至于工信部敲定电信虚拟运营商的布局详情，我们恐怕还得再等一段时间，也许会在明年的一季度。如果工信部到时真的宣布相关方案，则会带动中国电信服务市场迈入令人振奋的新纪元，而首批虚拟运营商产品最早则可能在2013年年底面世。

一句话：中国可能在明年允许虚拟运营商进入电信服务市场，从而通过引入更多竞争来继续该市场注入活力。

**奇虎360、团购网站明年料增长**

随着2012年临近尾声，中国互联网搜索和团购业明年或出现巨大变化，提供一些投资机会。搜索行业巨头百度(BIDU.O)料遭遇奇虎360QIHU.N的挑战，后者正迅速向其搜索服务添加重要功能。明年一些团购网站可能复兴，今年一些团购网站急剧收缩，有的关门大吉，有的被同业收购。窝窝团在改变商业模式后终于实现获利。

奇虎360搜索自夏天推出以来已经跃升为主流搜索引擎。奇虎采取了一些技巧推广该服务，包括通过受欢迎的免费电脑安全软件以及网页浏览器引导用户。最令我感到印象深刻的是奇虎360搜索的多项创新功能，包括整合多个搜索引擎的搜索结果。

过去几天，奇虎推出了一些新功能，包括图片搜索工具和支持手机搜索的应用。图片搜索并不是新功能，百度和谷歌(GOOG.O)等巨头已经推出。同样，所有搜索巨头都已经为手机搜索开发了各种应用和界面，手机搜索可能是未来趋势，因为越来越多的人通过智能手机上网。

根据奇虎过去的表现，我猜测奇虎将在图片搜索和手机应用上创新，而不是仅仅模仿谷歌和百度，以实现与竞争对手的差异化。如果良好的开局能够持续，我觉得明年奇虎可能超越谷歌成为中国第二大搜索引擎，市场份额或达到20%，这种情况看起来会发生。

另据中国媒体报导，窝窝团CEO徐茂栋宣布该公司12月实现盈利，完成从纯团购网站向团购网站和传统电子商务网站结合体的华丽转身。我猜测窝窝团实现的是营运获利，如果计算净利，该公司至少还得再亏半年。

不过话说回来，无论怎么计算，能够盈利总是好事，而且对整个团购行业来说都是好消息。我看好这种综合商业模式，看起来更像是传统的电商结合团购而不是纯粹的团购。如果趋势延续，随着更多团购网站通过类似的综合商业模式实现盈利，预计明年团购业的整合放缓并结束。

一句话：2013年奇虎或超越谷歌成为中国第二大搜索引擎，团购业目前的整合或结束。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜

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