强降雨已致全国95人死亡

中国民政部周一下午发布最新灾情称，上周五以来强降雨目前致全国95人死亡，45人失踪，其中北京37人死亡。据初步统计，截至7月23日12时,全国共有623万人受灾，56.7万人紧急转移安置或其他需紧急生活救助、2.9万间房屋倒塌、5.5万间房屋不同程度受损。