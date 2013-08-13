发改委再开反垄断罚单 老凤祥等五家金店共罚逾千万元

路透上海8月13日 - 继稍早对奶粉生产企业开出巨额反垄断罚单后，中国国家发改委再开罚单。上海黄金饰品行业协会及老凤祥(600612.SS)和豫园商城(600655.SS)等旗下的五家金店因垄断价格，共计被处逾千万元人民币罚款。

新华网援引国家发改委称，上海黄金饰品行业协会因组织部分金店垄断黄、铂金饰品价格，被处以最高50万元罚款；五家金店则因垄断价格被处以上一年度相关销售额1%的罚款，共计人民币1,009.37万元。

五家金店包括老凤祥银楼、老庙、亚一、城隍珠宝、天宝龙凤等金店。老凤祥周二公告称，下属孙公司上海老凤祥银楼接到上海市物价局下发的行政处罚决定书，因违反反价格垄断相关规定，处罚款323.29万元，占2012年相关销售额的1%。

豫园商城也公告称，下属控股孙公司上海老庙黄金和上海亚一金店亦接到上海市物价局的行政处罚决定书，因违反相关反垄断法规，老庙黄金被处以罚款360.13万元，亚一金店被处以罚款141.83万元，均占去年1%的销售额。

报导称，上海黄金饰品行业协会组织了上述金店召开会长会议，商议制定《上海黄金饰品行业黄金、铂金饰品价格自律实施细则》，约定了黄、铂金饰品零售价的测算方式、测算公式和定价浮动幅度。

老凤祥银楼等上述五家金店依据《价格自律细则》规定的测算公式，在规定的浮动范围内制定公司黄、铂金饰品零售牌价，操纵黄、铂金饰品价格，损害了其他经营者和消费者的合法权益。

国国家发展和改革委员会8月初宣布，合生元(1112.HK)等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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