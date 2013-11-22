汪洋：服务业不仅要对外开放 也要对内开放

路透北京11月22日 -中国国务院副总理汪洋周五撰文指出，壮大和发展服务业需要进一步深化改革、扩大开放。服务业不仅要对外开放，也要对内开放。

《人民日报》周五刊发汪洋题为“构建开放型经济新体制”的署名文章称，三十多年来，中国制造业的整体竞争力得到极大的提升，跃居全球第一大制成品出口国，得益于制造领域实行了全面而深入的对外开放。相比之下，中国服务业开放程度低，竞争力弱，仍是经济发展中的一块“短板”。

“重点是推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域的外资准入限制。服务业不仅要对外开放，也要对内开放。”文章称。

十八届三中全会发布的决定仅在“放宽投资准入”部分有两次提到“服务业”，原文是：推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。

汪洋并表示，当今世界，经济全球化深入发展的总趋势没有改变。区域经济合作蓬勃发展，各类自由贸易协定大量涌现，成为经济全球化的重要动力。中国建设自由贸易区形势紧迫。

截至今年7月，向世界贸易组织通报并仍然有效的区域贸易安排共249个，70%左右是近10年出现的。目前，世界贸易组织159个成员方中只有1个没有参与区域贸易安排。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）等超大自由贸易区正在孕育，将对经济全球化的走向产生深远影响。

因此，建立上海自由贸易试验区是改革开放的重大举措，不仅扩大了服务业市场开放，而且试行了准入前国民待遇加负面清单的外资管理模式。今后国家将在试点基础上，选择若干具备条件的地方发展自由贸易园（港）区，为在全国推行这种管理模式积累经验。（完）

(发稿 张胜男; 审校 毕晓雯)

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