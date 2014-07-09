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中国财经 | 2014年 7月 9日 星期三 17:13 BJT

（更正）汪洋称金融改革要把握好恰当的速度

(因英文原文有误，应为“中国副总理汪洋引述美国财长的话称中国应加快汇率机制改革”，非汪洋本人表示“中国将加快汇率机制改革”)

路透北京7月9日 - 中国副总理汪洋周三表示，在实施广泛的金融改革方面，中国需要把握好恰当的速度。他是在北京举行的中美年度高层对话上做此番表示的。

汪洋称，美国财长雅各布·卢还对其表示，中国应加快汇率机制改革的速度。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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