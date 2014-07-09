（更正）汪洋称金融改革要把握好恰当的速度

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
(因英文原文有误，应为“中国副总理汪洋引述美国财长的话称中国应加快汇率机制改革”，非汪洋本人表示“中国将加快汇率机制改革”)
路透北京7月9日 - 中国副总理汪洋周三表示，在实施广泛的金融改革方面，中国需要把握好恰当的速度。他是在北京举行的中美年度高层对话上做此番表示的。
汪洋称，美国财长雅各布·卢还对其表示，中国应加快汇率机制改革的速度。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。