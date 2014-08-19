焦点：中国旱情和资源税改革不会助推通胀突破控制目标

作者 侯向明

路透北京8月19日 - 粮食主产区旱情以及加快推进资源税改革，是否会让中国重尝“通胀猛于虎”之苦？答案是不必过于忧虑，这些因素料不会助推中国CPI(居民消费价格指数)涨幅超过年初的设定目标。

分析师认为，虽然粮食主产区--河南和东北部分地区遭受60余年来最严重的乾旱天气，但对于灾害频发的中国来说，并不会导致物价出现明显上升；而上调非居民用天然气价格为一次性因素，且资源税改革是生产端改革，在低通胀环境下推进合情合理，对整体物价冲击不大。

“从过去的物价分析可以看的很清楚，中国的通胀不是由供给面决定的，而是由需求面决定的。所以虽然有乾旱，造成了减产，但并不足以使得通胀形成一种趋势。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

他解释称，在中国历史上，除非是那种罕见的、能够列入历史纪录的大的灾情，一般的灾情影响不大。兴业银行目前预测全年通胀率在2.3%左右。

6月以来，辽宁大部、吉林西部、河北东部、河南大部、湖北北部等地降雨较常年偏少5-7成，其中辽宁、吉林7月以来降雨量分别列1961年以来历史同期最少。目前全国作物受旱面积比7月底增加了800万亩，其中辽宁、吉林、内蒙古三省区作物受旱面积达4,426万亩，占全国受旱面积的六成左右。

“据预测，8月中下旬东北南部、华北北部、黄淮、江淮降水仍然偏少，局地偏少三成以上，旱情可能持续发展，不排除发生夏秋连旱的可能性。”水利部称。

国泰君安分析师薛鹤翔则认为，去年和今年是通胀大周期起来之前的一个底部区域，所以下半年会有一些冲击，包括资源品价格改革，但这块冲击有限。因为这方面是比较市场化的，所以整个价格不一定是上升，只是波动比较灵敏。他预计全年CPI涨幅在2.5%左右。

中国国家发改委上周二公布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。同时考虑到目前化肥市场低迷，化肥用气调价措施暂缓出台。

国家统计局数据显示，7月CPI同比上涨2.3%。其中，粮食价格上涨3.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点。7月粮食价格涨幅略高于6月的3.2%，但对整体CPI的贡献相同。1-7月CPI同比则上涨2.3%，远低于年初设定的3.5%的全年涨幅控制目标。

欲览中国月度CPI和PPI图表，请点击 link.reuters.com/qah62w

**物价涨幅看猪肉**

分析人士认为，粮食价格在食品乃至整个CPI构成中的占比都很小，再加上粮食产量已“十连增”，库存充足，所以乾旱导致的减产对下半年物价影响不大。

“我们认为食品价格和公用事业涨价会使得下半年价格有所上涨。但整个食品在CPI里面的比重不到30%，其中粮食本身只有百分之几而已。”瑞银首席经济学家汪涛称。

她并表示，对下半年物价最重要的影响是食品，食品价格可能在下半年有所反弹，里面很重要的是猪肉价格，“猪肉价格一直比较低迷，可能到了一个要反转的节点。”

薛鹤翔亦称，农产品价格可能会有一定的反弹，但通胀上行压力还是在猪肉，不过猪肉价格也很难看到凌厉上涨，所以还不至于形成很大压力。目前有一些回升还可以接受，因为通胀水平很低。

据他测算，粮食占整个CPI的权重5-6%，占整个食品的20%左右。

不过交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟则认为，翘尾因素是下半年物价的主要影响因素，下半年翘尾因素要比上半年低，所以物价偏向下行。他预计全年CPI涨幅可能不到2.5%。

“粮食（价格）总体是稳定的，猪肉价格可能会有上涨压力，但总体而言需求还是偏弱。”他说，“在整个经济增速比较低，需求比较弱的时候，我们没有看到出现过猪肉通胀的压力；再加上抑制三公消费，对猪肉需求是不利的，猪肉价格不会出现明显反弹。”

唐建伟并称，新涨价因素平稳，加之翘尾因素回落，总体上物价下行的概率要大于上行的概率。

据统计局测算，在7月份2.3%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.4个百分点，低于6月时的1.5个百分点。

**资源税改革冲击有限**

至于中国正在加快推进的资源税改革是否会助推CPI走势，分析人士认为，短期内可能会对物价有一定的上拉作用，但整体冲击有限。

“经济下行时担心资源税推出会加重企业负担，经济好的时候又担心会刺激物价，加剧通货膨胀，如果这么联系就永远推不出来。”中国财政部财科所副所长刘尚希指出，中国一直在强调节能减排，但对有利于节能减排的资源税改革、环境税推出却相当迟缓，建议加快推出。

中国国家税务总局局长王军在今年两会期间称，煤炭的资源税改革会很快提到议事日程，因目前的CPI和PPI相对比较低，而且又是买方市场，推出后对下游产品的影响比较小。

中国财政部部长楼继伟7月初亦曾强调，要加快煤炭资源税改革，推进资源税从价计征改革，逐步将资源税扩展到水流、森林、草原、滩涂等自然生态空间。[nL4S0PE4RR]

“所有的这些公用事业、能源价格改革等等这些价格改革造成的因素，今年整个全年（对CPI的推动作用）不会超过0.5%，而且现在煤炭价格是下降的，加上现在（改革）还没开始，对全年影响就更小了。3.5%目标肯定不会超过。”瑞银汪涛并表示，能源价格很多是管理的，而整个能源价格在CPI中的占比也不到10%。

鲁政委亦不认为资源税是一个很大的问题，因为资源税过去可能已经有相关的费覆盖了，现在就是要把这些费免掉，税要开征出来，而且资源税本身就属于地方税。

“总理的思路是结构性减税，所有改革的前提是保证税负的整体水平不要上升，只是说要优化结构。把不该收的减掉，把该收的收上来。另一个含义是，要借助税收建立一种合适的激励约束机制，该从谁身上收该给谁要搞清楚。”他说。

2010年以来，新一轮资源税改革启动，大的方向就是由从量改为从价计征。当年6月1日，财政部决定率先在新疆实行原油、天然气资源税从价计征，税率为5%；同年12月1日，试点扩大到内蒙古、甘肃、四川、青海、贵州、宁夏等12个西部省区。但这次改革并没有将煤炭纳入其中。（完）

(审校 沈燕/张喜良)

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