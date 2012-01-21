特写：中国驾校人满为患 授课内容离谱

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
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路透北京1月20日电（记者 周昕/Ken Wills）---中国正在快速变成车轮上的国家，人满为患的驾校也竞相推出各种培训课程，令拥有驾照就如轿车下线般快速。
但根据中国每天发生的交通事故和对基本交规的明显漠视判断，对许多驾校而言，数量似乎重于质量。
中国2009年超越美国成为世界最大的汽车市场，刚刚富裕起来的中国人大购豪车的数量惊人，这使得驾校人满为患。
北京丰顺驾校的教练任兴洲（Ren Xingzhou，音译）说，“（驾校）的学员太多了，因为每个人都想拿到驾照。以前在中国开车是门职业，眼下则是必需的生活技能。”
根据官方数据，2011年中国有驾照者数量增加2,269万人，截止2011年底全国机动车驾驶人总数达2.36亿人。
但是，不管学员在驾校进行多长时间的练习，复杂的实际道路交通状况还是令他们的准备显得不足。
仅2010年，中国报告的交通事故有390万起，死亡65,225人，254,075人受伤。新手上路缺乏经验，通常被认为是交通事故飙升的主要原因。
为了灌输一些秩序意识，中国法律规定在驾校学习前必须通过交规笔试。导致的结果是，数以千计的驾校如雨後春笋般出现在北京，他们中有的学费高达8,000元。
光是丰顺驾校，一年培训学员就达10,000人左右，每天的课程从早上8点安排到晚上9点，一周七天天如此。
学员必须通过三次考试才能拿到驾照。科目一是参加交规学习，听课人数达数百人，老师则按照交警编写的书本教学。
随後会进行考试，共有100道题目，学员考试成绩至少90分才算合格，通过後可参加上车培训。
一位公司职员称，“不一定是天才才能通过考试，只要考前抽空看看书就能过。”这位学员声称，他因为必须取指纹去上过一次交规课，剩下的课他都没去。
**“荒谬之极”**
科目二是培训的主要部分，要求学习时间至少达到54小时，在模拟实际道路并有交通信号灯的试验场地进行，但真正开车时能遇到的各种危险一概全无。
近期有一天，离驾校数百米远的一条主路上交通堵得一塌糊涂，这仿佛是提醒驾校的学员他们毕业後要面临的现实。
在丰顺驾校，一位教练负责一位学员，练习各种开车所需的技能，比如像路边停车、穿桩等。
“这些简直荒谬之极，只是象征性的路障，真开车时哪条路会有那麽多的路障呀。即使有，哪个司机会疯狂地要穿过它们？”任兴洲说道。
科目二考试包括将车停放在正确位置和坡起等项目，学员通过考试後可申请实路训练。实路交通中，通常会出现老伺机不打灯就并道、行人随意穿行等情况。
实路训练需要达到10小时。在这一过程中，即将拿到驾照的学员通常会遭到北京脾气火爆的驾车者的欺负。
最近有一天，就有一位年轻的伺机停车谩骂，斥责一名学员的车开得太慢。
当时的跟车教练吴联生（Wu Liansheng，音译）说：“他要敢下车来骂，我肯定会好好教训他一顿。”
他又回头对他教的学员说：“你要记住，不能并线别了别人。但要有人别你，你必须还击。”
上述种种，足以让人怀念曾经数百人骑自行车的那段简单岁月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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