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中国财经 | 2014年 5月 28日 星期三 10:41 BJT

东方时尚拟发行A股 冲刺驾校第一股--预披露

路透上海5月28日 - 随着越来越多公司在中国证监会网站刊登预披露材料，一些处于独特细分领域的拟上市公司首次公开发行（IPO)详情更加清晰。东方时尚驾驶学校股份有限公司拟发行至多5,000万A股，并将冲刺国内驾校第一股。

周二稍晚，中国证监会网站新增九家公司预披露企业，其中东方时尚、天成自控等六家拟登陆上证所，至此共有392家企业刊登了预披露材料。截止上周四，沪深两市共有605家IPO排队企业。

东方时尚主要营业务为机动车驾驶培训，在北京、湖北、云南等地设有分支机构，其在北京的驾校培训市场占有率约两成。本次新股拟募集资金8.5亿元，主要用于湖北和石家庄等地驾驶培训基地等项目建设。

去年东方时尚盈利为2.86亿元人民币，同比增长35.5%。按发行前总股本3.7亿股计，其每股收益为0.77元。本次公司IPO主承销商为国信证券。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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