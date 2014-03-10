中国进行无人机消雾试验

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透上海3月9日 - 新华社报道称，中国对自主研制的新型柔翼无人机人工消雾进行了试验。
中国国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议开幕式上表示，中国准备向污染宣战。
相关报道称，去年中国74个城市实施了新的空气质量标准，据监测，71个城市均不达标。环境污染问题引起公众日益不满，治理污染已成为中国政府的一项首要任务。
据新华社报道，这款新型柔翼无人机由中航工业航宇救生装备有限公司研制，通过播撒催化剂等方式消雾。
报道指出，与其他播散催化剂的方式相比，使用无人机能降低安全风险和成本。
“即便是在浓雾中，无人机也能按设定路线精准飞行，”人工消雾系统项目工程师郭海军称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。