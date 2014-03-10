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时事要闻 | 2014年 3月 10日 星期一 11:40 BJT

中国进行无人机消雾试验

路透上海3月9日 - 新华社报道称，中国对自主研制的新型柔翼无人机人工消雾进行了试验。

中国国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议开幕式上表示，中国准备向污染宣战。

相关报道称，去年中国74个城市实施了新的空气质量标准，据监测，71个城市均不达标。环境污染问题引起公众日益不满，治理污染已成为中国政府的一项首要任务。

据新华社报道，这款新型柔翼无人机由中航工业航宇救生装备有限公司研制，通过播撒催化剂等方式消雾。

报道指出，与其他播散催化剂的方式相比，使用无人机能降低安全风险和成本。

“即便是在浓雾中，无人机也能按设定路线精准飞行，”人工消雾系统项目工程师郭海军称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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