中国进行无人机消雾试验　

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月9日 - 新华社报导称，中国对自主研制的新型柔翼无人机人工消雾进行了试验。
中国国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议开幕式上表示，中国准备向污染宣战。
相关报导称，去年中国74个城市实施了新的空气质量标准，据监测，71个城市均不达标。环境污染问题引起公众日益不满，治理污染已成为中国政府的一项首要任务。
据新华社报导，这款新型柔翼无人机由中航工业航宇救生装备有限公司研制，通过播撒催化剂等方式消雾。
报导指出，与其他播散催化剂的方式相比，使用无人机能降低安全风险和成本。
“即便是在浓雾中，无人机也能按设定路线精准飞行，”人工消雾系统项目工程师郭海军称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。