中国加紧研发军用无人机 以低廉的价格开拓出口市场

路透北京4月30日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国正在加紧军用无人机研发，军工企业希望通过低廉的价格和接触西方国家不愿意进行武器交易的国家来增加中国武器出口。

尽管在技术上落后于无人机（UAV）生产大国美国和以色列，中国正在吸引越来越多的外国买家，包括尼日利亚、巴基斯坦和埃及。

中国此前在出口有人驾驶军机方面取得的成功有限，希望在无人机领域做得更好，因无人机价格更低、更容易制造。

“我们国家无人机的研发处于高速发展的阶段，”中国人民解放军的退役少将徐光裕说道。他表示，研发确实离发达国家有一定的距离，但（无人机）出口市场正在增长。

市场研究公司Forecast International称，去年全球军用无人机产值为9.42亿美元，并称到2023年将增长至23亿美元。

Forecast International预测称，中国最大的无人机制造商中国航空工业集团公司（“中航工业”）将在2023年时成为世界最大的军用无人机制造商。

据中国媒体报导，中航工业的“翼龙”无人机售价仅100万美元。而有时拿来与“翼龙”对比的美国制造的MQ-9 Reaper售价为3,000万美元左右。

据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI），在截止到2014年的五年里，中国武器出口比上一个五年劲增了143%，但仍仅占全球军火市场的约5%左右。

军用无人机为中国提供了获得更多市场份额的机遇，因很多国家正努力获得这项技术，但美国对这些国家有着严格的出口限制。

中国外交部拒绝评论中国无人机出口的政策。

中国外交部上月称，中国对武器出口一向采取极其慎重、负责的态度，遵循帮助采购国建立合理的自卫能力的原则。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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