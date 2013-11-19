中国将告别不计代价的经济增长 整治环境污染

路透北京11月18日（记者 David Stanway） -中国将转变地方政府不计代价地追求经济增长的施政方式，并通过立法和放权严惩环境污染者。

中国上周五公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，在官员考核中将加大环境保护的权重；地方官员对污染负直接责任。

该决定指出，中国将划定“生态保护红线”，限制生态脆弱地区的经济发展。

过去30年来的工业化和年均两位数的经济增长速度，导致中国正面临严重的污染问题。

公众对雾霾、土壤污染和水源恶化的愤怒，令中国当局认识到环境问题是最大的不稳定因素之一。尽管承诺未来十年将建成“美丽中国”，中国政府遏制国有企业和地方政府污染环境的努力仍面临重重阻力。

决定称，中国将“纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩、科技创新、安全生产、新增债务等指标的权重，更加重视劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况”。

中国目前考核地方官员时也参考环保情况，但经济发展仍是重点。地方官员通过建设浮华的国家公园、湿地或植树造林项目宣传自己的环保业绩，并不解决污染的原因，因为这么做可能威胁收入和就业。

“他们之前只是将环保作为促进经济增长的另外一种手段，即使造成严重的环境污染，他们仍会考虑短期的经济利益。”南京大学的周磊（音）说道。

决定还指出，将通过建立更加统一的中央政府机构，消除行政重叠，增强环保执法。

专家们预计，明年3月召开两会时，中国将加强环保部的权力。

包括环保部副部长潘岳在内的官员们曾表示，环保力度不够，部分原因是环保责任被分散到很多部门。

环保部明年可能承担目前由国家林业局、国家水利局和发改委等部门承担的责任。

决定提到将修改《中华人民共和国环境保护法》，料很快公布，环保部门将获得新的权力，惩罚违反环境法者，并加强中央政府对全国污染的监控。

但周磊认为，新法规可能还不够深入。

“我认为这是典型的口头工夫，不应该在意。系统性地重新评估所有的问题项目、让所有违法者都受到法律制裁，这样才能真正解决目前的环境恶化问题。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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