专访：中国药企整顿潮来临 创投资金投资医疗业另辟蹊径--贝祥

* 现阶段PE/VC投资药厂需谨慎

* 药企整顿将波及整个行业，不限于外资药厂

* 关注医药医疗下游产业

作者 林琦

路透上海9月13日 - 从英国制药巨头葛兰素史克(GSK.L)被调查在中国行贿医师开始，近阶段中国制药业整顿的风声不绝于耳。以医疗健康为重点投资方向的贝祥投资集团旗下璞舍投资认为，现阶段，投资国内制药企业需要谨慎，风投资金会更多关注医药医疗的下游产业，例如专科医院、健康及体检等。

私募基金--璞舍投资管理公司董事长双(金+容)清周五在接受路透专访时预计，随着国内医药行业整顿的深入，药厂更多问题的曝光，将会导致一些药厂上市进程的延误，从而令创投投资药厂的风险加大。

“GSK事件虽然矛头先对准了外资制药企业，但这个整顿将会波及行业里的所有企业，”他说，考虑到目前政策和市场波动起伏的现状，璞舍投资在选择药厂投资项目时，将会更加注意把控投资标准，不希望冒政策风险。

他进一步指出，风投资金对药厂投资本来就有较大的挑战，国内创新药研发时间长，投入相当大，而且审批进程较难把握。而当前国家大力打击药品销售的灰色地带，清理行业潜规则，使得药厂投资的风险更大。

中国警方7月指控葛兰素史克中国公司部分高层向政府官员和医生行贿，法国制药商赛诺菲(SASY.PA)、瑞士诺华NOVN.VX等外资药厂先后被曝在中国涉行贿医师。据新华社报导，中国从8月中旬起开展为期三个月的专项治理活动，其中包括调查医药购销和医疗服务领域的商业贿赂行为。

药企整顿风潮近期已向本土药厂蔓延，《21世纪经济报 道》本周稍早报导称中国胰岛素生产商甘李药业在过去五年内向医生行贿8亿元人民币；中央电视台本周亦曝光中国生物制药(1177.HK)控股子公司正大天晴组织医生旅游和消费，涉嫌商业贿赂。

这两家公司均回应称，正就媒体相关报导展开调查。甘李药业已向中国证监会发审委上报上市申请，拟发行A股并在上证所上市，由中信证券(600030.SS)担任主承销商。

“若（药厂）发生这种事，证监会肯定要注意，不会不管，或会造成延迟上市的负面影响。”双(金+容)清说。

药厂向国内医院和医师行贿已成行业内普遍现象，这与国内财政对医院系统投入不足、医生待遇偏低的现状密不可分。业内人士普遍认为，仅打击药厂的商业行贿，只能取得短期效果，国内医药医疗体系需要更深入的体制改革。

对于未来的投资热点，双(金+容)清比较看好健康管理、移动医疗、月子会所等护理机构以及医药电子商务的机会。“我们不会选择适者生存的企业，我们更关注创新性。”

加拿大前驻华大使贝祥(Howard Balloch)在2001年结束其大使任期后创建了贝祥集团，2008年和2009年贝祥集团被连续两年评为中国最佳新型投资银行。2010年，贝祥集团的投行业务被加拿大独立投行加通投资银行集团(Canaccord)(CF.TO)并购，其私募股权基金业务开始独立运作。(完)

(审校 张喜良)

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