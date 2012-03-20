中国禁止保健食品名称使用“性”和“神丹”等字眼

路透北京3月20日电---新华社周二报导称，据中国国家食品药品监督管理局新规，为保证保健食品命名科学、规范，维护消费者合法权益，将禁止保健食品使用“性”和“神丹”等字眼命名。

新规称，在保健食品名称中禁止使用“庸俗或带有封建迷信色彩的词语”，如：性、神、仙、神丹等。

新华报导未提及新规何时生效。

据新规，“特效”、“神效”、“极致”和“超凡”等夸大性和绝对化词语也将禁止使用。

多年来，中国的食品和药品质量安全问题让民众头疼。

针对民众抱怨的虚假医疗资质以及药品监管不足等问题，中国政府一再强调严厉打击违规行为并加强监管，以恢复民众信心。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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