中国禁止保健食品名称使用“性”和“神丹”等字眼

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透北京3月20日电---新华社周二报导称，据中国国家食品药品监督管理局新规，为保证保健食品命名科学、规范，维护消费者合法权益，将禁止保健食品使用“性”和“神丹”等字眼命名。
新规称，在保健食品名称中禁止使用“庸俗或带有封建迷信色彩的词语”，如：性、神、仙、神丹等。
新华报导未提及新规何时生效。
据新规，“特效”、“神效”、“极致”和“超凡”等夸大性和绝对化词语也将禁止使用。
多年来，中国的食品和药品质量安全问题让民众头疼。
针对民众抱怨的虚假医疗资质以及药品监管不足等问题，中国政府一再强调严厉打击违规行为并加强监管，以恢复民众信心。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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