成龙之子房祖名因涉嫌容留他人吸毒罪被批捕

路透北京9月17日 - 《新京报》周三报导称，北京东城区人民检察院以涉嫌容留他人吸毒罪对演员陈祖明(艺名：房祖名)批准逮捕。房祖名是功夫巨星成龙之子。

北京警方证实，香港演员房祖名和台湾演员柯震东于8月14日在北京因吸毒被抓，且警方在房祖名的住所缴获大麻共计110余克。