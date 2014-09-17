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娱乐体育 | 2014年 9月 17日 星期三 18:53 BJT

成龙之子房祖名因涉嫌容留他人吸毒罪被批捕

路透北京9月17日 - 《新京报》周三报导称，北京东城区人民检察院以涉嫌容留他人吸毒罪对演员陈祖明(艺名：房祖名)批准逮捕。房祖名是功夫巨星成龙之子。

北京警方证实，香港演员房祖名和台湾演员柯震东于8月14日在北京因吸毒被抓，且警方在房祖名的住所缴获大麻共计110余克。

成龙受聘国家禁毒委员会担任中国禁毒宣传形象大使。

一名律师对《新京报》表示，如果罪名成立，房祖名可能被判处3年以下有期徒刑、拘役或管制。（完）

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