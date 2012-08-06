中国抓获制售假药嫌犯近2,000名

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京8月5日电---中国公安部周日在网站发表声明称，该部近日指挥全国多个省市公安机关对制售假药犯罪网络开展统一收网行动，缴获各类假冒伪劣药品价值11.6亿元，抓获犯罪嫌疑人1,900多名，捣毁制假售假窝点1,100多个。
声明称，这次行动调集各地警力1.8万多名，发现各类假冒伪劣药品，不法分子制售假药主要针对高血压、糖尿病、皮肤病等慢性、疑难病症患者，或癌症等急、重症患者特定人群。
声明还称，从破获案件情况看，部分不法分子在假药包装上编造“桑茯胶囊”、“稳压肽片”等误导性名称，随後利用宣传单、互联网、报刊杂志、广播电视等渠道发布虚假广告，编造功能主治，肆意夸大疗效。
“不法分子制售假药，手段卑劣，令人发指，”公安部称。
公安部庆祝最新行动取得成功的同时警告称，现时停止打击假药犯罪仍为时尚早。
“假药犯罪远未根除，犯罪手法也出现新的特点，隐蔽性、欺骗性更强，”该部称。
公安部提醒广大患者，选择到正规医院、药店购买药品，切莫轻信广告购买没有审定品名、批号的假药。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。