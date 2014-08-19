成龙之子因涉毒在北京被拘留

路透北京8月19日 - 北京警方周二称，香港功夫巨星成龙的儿子房祖名因吸毒在北京被拘留。

官方媒体的报导称，32岁的演员和歌手房祖名的大麻检测结果呈阳性，警方在其住处发现了逾100克大麻。

新华社报导称，警方还拘留了台湾电影明星柯震东，同样也是因为检测结果显示其吸食大麻。

《环球时报》的报导称，警方接获群众举报，在北京市东城区将房祖名、柯震东等涉毒人员查获。

成龙经纪公司群石国际有限公司发表声明称，现以群石国际有限公司名义，暂代房祖名本人一起向社会公众致歉，对于此次事件造成的社会影响，公司愿意与房祖名一起承担。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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