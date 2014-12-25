成龙谈儿子：现在的惩罚是他应该付出的代价

路透北京12月25日 - 新华社报导，香港功夫巨星成龙对儿子房祖名的涉毒感到很羞愧，并希望希望房祖名出来那天用他的经历讲给年轻人听，让所有人远离毒品！

本周，北京市东城区人民检察院以容留他人吸毒罪依法对房祖名提起公诉，这意味着房祖名将面临审判。

32岁的演员和歌手房祖名今年在北京被拘留，其大麻检测结果呈阳性，警方称在其住处发现了100克大麻。

“希望祖名出来那天，他也可以成为禁毒大使，用他的经历讲给年轻人听，让所有人远离毒品！”成龙在周三晚发布的新华访谈中称。

成龙还称：“国有国法，家有家规，必须遵守。我从来没有为这件事动用过一个关系。”

今年8月，成龙替房祖名一起向社会公众，深深鞠躬道歉。

60岁的成龙2009年受聘国家禁毒委员会担任中国禁毒形象大使。（完）

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