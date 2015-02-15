房祖名获释后公开道歉

路透北京2月14日（记者 Gerry Shih） - 房祖名获释后周六首次公开露面，就涉毒行为向公众道歉，以此开始改善个人的公众形象。之前，房祖名因犯容留他人吸食毒品罪，被判处有期徒刑六个月并被处罚金人民币2,000元。

32岁的房祖名身穿深色西装，在北京召开的记者会上表示，将把精力用于电影和音乐事业，并用更多时间来陪伴母亲。

“身为公众人物，这次事件带给社会负面的影响，让支持我的人失望，让所有和我合作的伙伴们蒙受损失，”房祖名在讲话之前和之后深深鞠躬。

去年8月，房祖名大麻尿检呈阳性，警方在其北京的住所内缴获大麻100余克。去年12月，北京市东城区人民检察院以涉嫌容留他人吸毒罪对他提起公诉。

房祖名表示，他在服刑期间没有享受任何特殊优待，他的父亲成龙也没有尝试利用自身影响力为其减刑。

他表示，在里面与一位狱友探讨历史，还读了佛学相关书籍，包括台湾佛教星云大师的《放下》，并获得感悟。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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