中国广电总局“封杀劣迹艺人”

路透北京10月9日 - 中国官方媒体周四报导称，广电总局下发“封杀劣迹艺人”的通知，“吸毒”“嫖娼”行为被明确点名，由“劣迹艺人”参与制作的电影、电视节目等也都被要求暂停播出。

《中国日报》报导称，该封杀令旨在“进一步净化音频、荧屏、银幕和网络环境，营造良好从业氛围”。

报导援引通知内容称：“不得邀请有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者参与制作广播电视节目，暂停播出有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者作为主创人员参与制作的电影、电视剧、各类广播电视节目以及代言的广告节目。”

“一段时间以来，个别编剧、导演、演员等广播影视从业人员因吸毒、嫖娼等违法行为被公安机关查处……损害了行业形象，造成很坏的社会影响，对广大青少年健康成长尤为不利。”(完)

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