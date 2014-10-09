中国广电总局“封杀劣迹艺人”

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透北京10月9日 - 中国官方媒体周四报导称，广电总局下发“封杀劣迹艺人”的通知，“吸毒”“嫖娼”行为被明确点名，由“劣迹艺人”参与制作的电影、电视节目等也都被要求暂停播出。
《中国日报》报导称，该封杀令旨在“进一步净化音频、荧屏、银幕和网络环境，营造良好从业氛围”。
报导援引通知内容称：“不得邀请有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者参与制作广播电视节目，暂停播出有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者作为主创人员参与制作的电影、电视剧、各类广播电视节目以及代言的广告节目。”
“一段时间以来，个别编剧、导演、演员等广播影视从业人员因吸毒、嫖娼等违法行为被公安机关查处……损害了行业形象，造成很坏的社会影响，对广大青少年健康成长尤为不利。”(完)
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