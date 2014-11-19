中国称东南亚流入毒品造成境内毒品犯罪率猛增

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月19日 - 中国官媒周三报导称，今年从东南亚国家流入中国的走私合成毒品--如甲基苯丙胺（冰毒）已造成中国境内的毒品犯罪率上升。
《中国日报》援引中国公安部禁毒局局长刘跃进的话报导，今年前9个月，由冰毒引发的毒品犯罪案逾百起，高于过去五年的案件总数。
刘跃进称，中国在遏制合成毒品方面面临着棘手的任务，中国有越来越多的人吸食冰毒等合成毒品。
他表示，与海洛因和鸦片等传统毒品相比，冰毒极易导致精神问题，上瘾后容易产生极端和暴力行为，包括谋杀和绑架等。
《中国日报》称，冰毒通常经由中国与东南亚交界的云南和广西两省走私入境。
去年云南警方查获从缅甸走私入境冰毒逾9吨之多，同时还有从越南贩运的冰毒。
报导称，中国已加强与老挝、缅甸及泰国的合作，共同解决这一问题。
刘跃进称，中国的吸毒者可能多达1,400万，远高于官方数字，且其中半数都吸食冰毒。
公安部在其网站上发布的声明中称，过去50天，警方共破获毒品犯罪案件2.4万余起，缴获各类毒品12.1吨。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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