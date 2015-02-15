房祖名获释后公开道歉

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透北京2月14日 - 房祖名获释后周六首次公开露面，就涉毒行为向公众道歉，以此开始改善个人的公众形象。之前，房祖名因犯容留他人吸食毒品罪，被判处有期徒刑六个月并被处罚金人民币2,000元。
32岁的房祖名身穿深色西装，在北京召开的记者会上表示，将把精力用于电影和音乐事业，并用更多时间来陪伴母亲。
“身为公众人物，这次事件带给社会负面的影响，让支持我的人失望，让所有和我合作的伙伴们蒙受损失，”房祖名在讲话之前和之后深深鞠躬。
去年8月，房祖名大麻尿检呈阳性，警方在其北京的住所内缴获大麻100余克。去年12月，北京市东城区人民检察院以涉嫌容留他人吸毒罪对他提起公诉。
房祖名表示，他在服刑期间没有享受任何特殊优待，他的父亲成龙也没有尝试利用自身影响力为其减刑。
他表示，在里面与一位狱友探讨历史，还读了佛学相关书籍，包括台湾佛教星云大师的《放下》，并获得感悟。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)