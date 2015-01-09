房祖名一审被判容留他人吸毒罪成立 获刑六个月

路透北京1月9日 - 根据北京市东城区人民法院官方微博消息，该院周五宣判，认定被告人陈祖明（别名：房祖名）构成容留他人吸食毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。

上月，北京市东城区人民检察院以涉嫌容留他人吸毒罪对陈祖明提起公诉，当日即获法院受理。

警方在陈祖明住所内缴获毒品大麻100余克。

根据律师说法，陈祖明很可能在下月获释，法庭判决中考虑将其自去年8月14日被刑拘以来的羁押时间折抵刑期。

根据法庭文件，检方周五指控陈祖明在其居所内容留柯某某、李某某等人吸食毒品大麻。

法庭表示，陈祖明当庭表示对指控无异议，并自愿认罪。

根据法院微博，陈祖明在作最后陈述时表示，“我犯了法，应该受到惩罚。回到社会后，我绝对不会再犯，因为我让家里和朋友又多了一次失望。”（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。