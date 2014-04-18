中国放弃对部分低价常用药的限价政策

路透北京/上海4月17日(记者 李卉/Adam Jourdan) -中国放弃对部分常用药品实行限价的政策，允许制药公司拥有部分药品的定价权。

中国一直在竭力应对不断上升的医疗成本，医患冲突以及医疗安全问题，中国国家主席习近平表示，提供可负担且普及的医疗体系是政府的要务。

中国国家卫计委网站官网发布了有关药价管理声明。取消部分药品的最高零售限价将让那些不愿提供低价药的制药企业拥有更大的生产动力，解决常用低价药品短缺问题。

但此举只针对纳入国家低价药品清单的药品，并未完全放弃药品限价政策。

此前中国媒体发表多篇檄文，暴露出甲巯咪唑等部分药品的短缺。过去几年，一些经典老药甚至从市场上消失。

卫计委网站的一份声明称，对纳入国家低价药品清单的药品，取消针对每一个具体品种的最高零售限价，允许生产经营者在日均费用标准内，根据药品生产成本和市场供求状况自主制定或调整零售价格，保障合理利润。

但声明未具体谈及所涉药品的范围，以及哪些药品纳入这一清单。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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