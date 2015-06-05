焦点：中国“一带一路”倒逼外汇衍生品升级 交叉汇率期货料先行

图为中行曾在香港发债期间使用的人民币货币标识。 REUTERS/Bobby Yip

作者 张金栋

路透上海6月5日 - 尽管中国领导层在推进一带一路战略中签下的大单振奋人心，但试图迈步走出去的中国企业在进行投资决策时却难掩隐忧，因为汇率风险为无法绕过的一道坎。

面对一带一路沿线近70个国家多元化的汇率制度，以及发达国家货币政策分化而加剧的汇率波动性，专家指出，一带一路战略推进需要配以专门的汇率安排，包括人民币外汇期货在内的中国外汇衍生品市场亦亟待拓展，其中交叉汇率期货最有望先行。

“建立有管理的一带一路国家货币期货市场，...我们过去研究过金砖国家的案例，除了中国目前没有货币期货，其他的国家都有了本地的货币期货，都是存在着外汇管制情况下发展起来的，所以这个应该不是一个技术性的战略。”对外经贸大学校长助理丁志杰指出。

他并强调，要尽快建立境内期货市场，首先建立交叉汇率的期货，然后推出人民币对主要货币的期货。实际上，目前在中国境内直接推出人民币对主要货币的期货没有任何的障碍，障碍仅仅来自于管理者以及管理者对风险的过度规避。

汇率衍生品市场可以说是中国金融市场的一大短板。不过，中国金融期货交易所已经在为外汇期货市场的推出做准备。中金所副总经理陈晗指出，中金所目前设计的两大类产品中，人民币期货产品在交易所系统内部进行了实验性的小仿真交易，交叉汇率期货已扩展到面向全市场的大仿真。

中国政府今年发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。

中国商务部4月底公布数据显示，今年一季度沿线国家在中国实际投入外资金额16.8亿美元，中国对沿线国家实现非金融类直接投资25.6亿美元，占同期对外直接投资总额的9.9%。

上证报调研统计称，在国家层面，预计启动重点项目900余个。首期启动项目有50个，包括海路项目近20个，而陆路项目涉及哈萨克斯坦、土库曼斯坦等区域。

**一带一路激发汇率避险需求**

中国西进战略带来投资贸易快速增长的同时，也带来巨大的汇率避险需求，因为沿线国家多数外汇期货市场规模也都比较小，中亚和西亚的一些国家甚至没有外汇衍生品市场，在中国目前不甚完善的汇率衍生品市场下，中国企业对沿线国家的贸易和投资基本处于无处避险的尴尬。

“（一带一路）沿线国家货币对美元汇率波动率非常高，平均波动率大体在5-15%之间，而中国企业平均利润率仅有5%左右，一旦遭遇汇率风险，后果难料。”国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠指出。

一位从事从欧洲进口设备的亚卡黎实业负责人张文杰也坦言外汇避险工具的必要性。他称，“我们做进口的用欧元付款，去年以来还是有些汇兑收益，想想那些做出口的，...弄不好要亏损，去年到现在欧元（兑人民币）从8块跌到6块8，少见的下跌。”

实际上，建设一个完善的外汇期货市场绝不仅仅是提供企业规避汇率风险。国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠就强调，一带一路战略需要一个集中的、很有效率的、有足够规模的外汇期货市场，为企业提供避险工具，同时也可为国家战略提供支撑。

中国人民银行研究局国际金融研究处处长曾辉亦指出，在国内建设一个更完善的，范围更广，期限更长的人民币衍生产品体系，也能够让中国有更强的信心去推动汇率市场化。

随着人民币国际化发展加速，国际上一些交易所看好人民币汇率避险需求的潜力，并争相推出人民币期货，亦倒逼中国加速外汇衍生品市场的升级。

四位熟悉政策的消息人士周三透露，台湾将于7月20日推出人民币汇率期货，成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后，又一提供相关商品交易的市场。消息人士并指出，台湾央行已初步同意，期货商可为人民币汇率期货代客结汇。

**路径选择：先交叉后本币**

考虑到中国汇率市场化改革仍在进行中，且资本项下未完全开放，外汇衍生品市场的推进料更适宜于先推交叉汇率期货。

“交叉期货类似银行的保证金产品，因为不涉及人民币汇率定价也不受实需原则影响，现在只等上头 发令枪响，随时可以推出，而且很多中小企业也很需要这种标准化的产品，”东京三菱日联银行（中国）首席金融市场分析师李刘阳对路透表示。

根据中金所提供的仿真合约细则，交叉期货采取人民币交易，采取现金交割，不涉及实际的外汇兑换，也不涉及银行结售汇，以及实需原则等制度制约。

中金所当前试点欧元兑美元和澳元兑美元交叉期货，相当于是境外市场的影子，价格形成机制也完全市场化，基本不受监管机构的干预，且这两个货币对是中国对外贸易中使用量最大的交叉货币对。

结合“一带一路”战略，由于沿线很多国家汇率不可自由兑换，国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠此前建议，中金所可以研究试点一到两个美元对沿线国家的交叉外汇期货，再逐步推广至沿线国家，之后在推出人民币外汇期货。

不过尽管需求前景良好，但外汇衍生品尤其是人民币外汇期货的推出不可能是一蹴而就的。

“实需限制先不谈，现在人民币不是自由交易的，从人民币汇率形成机制上讲，就不成熟，现货都不具备价格发现功能，那期货如何定价？完善人民币汇率形成机制，之后再谈人民币外汇期货。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示。（完）

(审校 李文科/杨淑祯)

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