独家：中国监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息

路透香港4月29日 - 三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。

消息人士并指出，上海期交所，大连商品交易所，郑州商品交易所也根据不同的情况进行控制以防止过热，此次主要针对没有产业背景的投机交易，对于有产业背景的则无影响。但消息人士没有明确阐述没有产业背景的定义。

“三大交易所连续推出调升手续费等措施，就是为了控制高频或程序化交易等日内投机行为。”消息人士称。

路透已就上述消息联系证监会和上海期交所，暂未获得立即置评。大连商品交易所则不愿置评，但表示会进一步改善风险控制机制。

春节以来，中国期货市场的黑色产品走出大幅上扬行情。仅4月21日，螺纹钢主力合约的成交额就高达6,055.36亿元，当天沪深两市的成交额仅为5,421亿元。

面对黑色系期货的过热交投，三大商交所已纷纷提高交易保证金和手续费，以应对上周的量价双双飙升局面。对多数商品而言，这种量价齐升局面并没有基本面的好转与之相配。

路透此前分析称，交易所措施集中在打击市场炒作和限制频繁交易方面，除了可以大幅增加短线交易成本外，还有目的地解决市场换手率较高的问题，并且将新近交易趋于热络的商品亦纳入监管举措的范围，以防范资金转移到新品种进行短期炒作的苗头。（完）