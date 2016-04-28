独家：中国监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月29日 - 三位了解情况的消息人士周四透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。
消息人士并指出，上海期交所，大连商品交易所，郑州商品交易所也根据不同的情况进行控制以防止过热，此次主要针对没有产业背景的投机交易，对于有产业背景的则无影响。但消息人士没有明确阐述没有产业背景的定义。
“三大交易所连续推出调升手续费等措施，就是为了控制高频或程序化交易等日内投机行为。”消息人士称。
路透已就上述消息联系证监会和上海期交所，暂未获得立即置评。大连商品交易所则不愿置评，但表示会进一步改善风险控制机制。
春节以来，中国期货市场的黑色产品走出大幅上扬行情。仅4月21日，螺纹钢主力合约的成交额就高达6,055.36亿元，当天沪深两市的成交额仅为5,421亿元。
面对黑色系期货的过热交投，三大商交所已纷纷提高交易保证金和手续费，以应对上周的量价双双飙升局面。对多数商品而言，这种量价齐升局面并没有基本面的好转与之相配。
路透此前分析称，交易所措施集中在打击市场炒作和限制频繁交易方面，除了可以大幅增加短线交易成本外，还有目的地解决市场换手率较高的问题，并且将新近交易趋于热络的商品亦纳入监管举措的范围，以防范资金转移到新品种进行短期炒作的苗头。（完）
(发稿 中文新闻部)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。