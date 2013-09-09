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乐享时尚 | 2013年 9月 9日 星期一 14:30 BJT

北京大黄鸭“走形”遭网民调侃

路透北京9月8日 - 在北京烤鸭的老家，大黄鸭永远不会被端上餐桌，但这只在园博园安家的大黄鸭至少在紧急充气后向游人展现出了紧致饱满的皮肤。

新华社周日报道称，高达18米的大黄鸭在园博园最初展出时皮肤发皱，嘴巴下嘟，引发网友一片调侃。

报道称，大黄鸭引进方北京国际设计周组委会周五晚些时候对其重新充气，并对鸭嘴形状做了调整。

“制作过程中存在一些小瑕疵，我们已连夜调整，”北京国际设计周组委会办公室副主任曾辉称。

有网友对此调侃说：“为了不给全聚德抓走，必须假装是鸡。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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