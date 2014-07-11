美国商人窃取商业机密予中国 被判入狱15年

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透加州奥克兰7月10日(记者 Dan Levine) - 美国加州一名商人因窃取杜邦公司(DD.N)商业机密周四被判处有期徒刑15年。
现年56岁的刘元轩(Walter Liew)被控窃取杜邦公司商业机密，将有关开发钛白粉（学名为二氧化钛）技术的商业机密透露给中国攀钢集团。
今年早些时候，刘元轩被判有罪，其犯罪指控有20多项，包括密谋实施经济间谍活动和窃取商业机密。美国政府要求刑期介于17/17.5年-22年之间。 刘元轩的律师认为，刘元轩最高应获刑8年。
检方还在该案中对中国攀钢集团提起诉讼，但法官随后认定，检方起诉攀钢的证据不足，因而驳回指控。
美国地区法官Jeffrey White在周四的判决中表示，刘元轩因为贪婪背弃了自己入籍的国家，称必须向那些想从美国公司窃取机密的人发出“大声警告”。
刘元轩的律师Stuart Gasner在庭外拒绝置评。但他在听证会期间表示，由于本案中所涉及的商业机密对于杜邦公司价值不大，所以应该对刘元轩的刑期做出最高限制。
美国检方在庭审中表示，刘元轩与授意他窃取相关技术的中国官员会面，随后他出钱收买了前美国杜邦公司雇员，将有关开发钛白粉技术的商业机密透露给攀钢集团。
杜邦公司律师Michael Clarke在庭外对记者表示，杜邦在多个国家设有钛白粉工厂。他说：“窃取这种专利信息会威胁到这些就业岗位。”
检方称攀钢集团向刘元轩的公司支付了2,800万美元，法官判决这笔款项收归政府，并对刘元轩公司处以19,00万美元罚款。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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