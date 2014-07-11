美国商人窃取商业机密予中国 被判入狱15年

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dan Levine
路透加州奥克兰7月10日 - 美国加州一名商人因窃取杜邦公司 商业机密周四被判处有期徒刑15年。
现年56岁的刘元轩(Walter Liew)被控窃取杜邦公司商业机密，将有关开发钛白粉（学名为二氧化钛）技术的商业机密透露给中国攀钢集团。
今年早些时候，刘元轩被判有罪，其犯罪指控有20多项，包括密谋实施经济间谍活动和窃取商业机密。美国政府要求刑期介于17/17.5年-22年之间。 刘元轩的律师认为，刘元轩最高应获刑8年。
检方还在该案中对中国攀钢集团提起诉讼，但法官随后认定，检方起诉攀钢的证据不足，因而驳回指控。
美国地区法官Jeffrey White在周四的判决中表示，刘元轩因为贪婪背弃了自己入籍的国家，称必须向那些想从美国公司窃取机密的人发出“大声警告”。
刘元轩的律师Stuart Gasner在庭外拒绝置评。但他在听证会期间表示，由于本案中所涉及的商业机密对于杜邦公司价值不大，所以应该对刘元轩的刑期做出最高限制。
美国检方在庭审中表示，刘元轩与授意他窃取相关技术的中国官员会面，随后他出钱收买了前美国杜邦公司雇员，将有关开发钛白粉技术的商业机密透露给攀钢集团。
杜邦公司律师Michael Clarke在庭外对记者表示，杜邦在多个国家设有钛白粉工厂。他说：“窃取这种专利信息会威胁到这些就业岗位。”
检方称攀钢集团向刘元轩的公司支付了2,800万美元，法官判决这笔款项收归政府，并对刘元轩公司处以19,00万美元罚款。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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