综述：美国耐用品订单与消费者信心俱疲

10月25日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* 衡量美国企业投资计划的指标9月下降

* 美国10月消费者信心大幅下挫

记者 Jason Lange；编译 艾茂林

路透华盛顿10月25日 - 美国资本财订单9月下降，消费者信心10月重挫，显示华盛顿预算之争拖累了经济。

美国商务部周五公布，衡量企业支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财订单上月下降1.1%。

这可能显示，随着华府财政之争升温，企业也关上了钱包。

易波动的飞机订单大增，扶助整体耐用品订单在9月增加3.7%，升幅高于预估。

但扣除运输设备的耐用品订单下滑0.1%。

数据显示，企业削减投资计划或许是因为华盛顿政治僵局可能造成政府无力支应承付款项，不过也可能是因为从更宏观上讲，对经济状况滋生疑虑。

“企业在为华盛顿的混乱局面做准备，”Naroff Economics Advisors总裁Joel Naroff说。

浏览耐用品订单图表，请点选链接(link.reuters.com/huq55t)

浏览耐久消费者信心图表，请点选链接(link.reuters.com/xub84t)

政府僵局最终在10月得以化解，但政府部分关门不仅让成千上万的人数周内没有工作，还导致一系列经济数据延迟公布。

虽然经济在政府部分停摆之前就已经表现不佳，但经济分析师估计，停摆引发政府产出减少，并打击消费者和企业信心，将从第四季国内生产总值(GDP)环比年率中抹去多达0.6个百分点。

甚至在僵局之前，9月时美国雇主就已经大幅放缓了招聘步伐。

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，美国10月消费者信心指数终值挫至73.2，为2012年12月以来最低，受累于经济疑虑。

“这可能为年底假期季的消费者支出投下阴影，”BMO Capital Markets分析师Jennifer Lee说。

商务部另有数据显示，美国8月批发库存较前月增长0.5%，升幅超预期，且为1月来最大升幅。

周五的数据也给第三季GDP展望带来不祥征兆。扣除飞机的非国防资本财出货9月下滑0.2%。

政府在计算整体经济增幅时直接使用这一“核心”出货量指标，该指标在第三季的三个月里有两个月下滑。

“大多数企业继续维持现状，而不是大举投资和扩张，”Pierpont Securities分析师StephenStanley说。

数据使得多伦多Capital Economics分析师PaulAshworth下调对美国第三季经济增速的预估，从2%调降至1.8%。

美国正在努力加快公布因政府停摆而积压的一批经济数据，周五的耐用品订单报告便是其中一项，该数据的8月修正值也一起公布。

美国股市投资者似乎对数据反应平淡。股市周五延续近期涨势，且标普500指数收在纪录高位，受助于微软(MSFT.O)及亚马逊(AMZN.O)业绩强劲带动科技股走强。(完)

(译文审校 王冠中)

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