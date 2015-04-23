中国财政部：5月起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品出口关税

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月23日 - 中国财政部周四称，5月1日起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，并对对铝加工材等产品出口实施零税率。
根据财政部网站刊登的出口关税调整表显示，调整前的稀土金属税率为25%，涉及取消关税的逾80个商品，调整前的税率分别从5%，10%，15%和25%不等。（完）
欲参看详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。