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中国财经 | 2015年 4月 23日 星期四 10:42 BJT

中国财政部：5月起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品出口关税

路透北京4月23日 - 中国财政部周四称，5月1日起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，并对对铝加工材等产品出口实施零税率。

根据财政部网站刊登的出口关税调整表显示，调整前的稀土金属税率为25%，涉及取消关税的逾80个商品，调整前的税率分别从5%，10%，15%和25%不等。（完）

欲参看详情请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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