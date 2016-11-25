中国快速消费品零售电商及便利店成赢家 大型店铺应瘦身--贝恩

路透上海11月25日 - 国际咨询公司贝恩发布最新报告称，在快速消费品零售领域，线上零售继续着繁荣，而线下零售业除了便利店，其他业态基本没有增长，或已出现负增长。报告建议，大型零售商应及时调整业务模式，缩减店铺面积，削减成本和简化流程显得更为重要。

这份由贝恩与凯度消费者指数联合发布的年度调查报告显示，去年中国快速消费品的线上销量增长了69%，在弥补了平均售价下降产生的影响后，仍然推动线上销售额实现了36.5%的增长。除去婴幼儿产品和美妆产品等价格较为昂贵的品类，品类销售多元化是推动在线销量增长的主要动力。

从本次调查结果看，除便利店的销售额较去年同期增长了13%，杂货店等传统渠道业务同比缩减10.4%，大卖场也出现了0.2%的负增长，超市/小超市增速放缓至4%。

贝恩公司大中华区消费品及零售业务主席布鲁诺·兰纳表示，“为了实现生存并繁荣发展，线上和线下渠道均需要开始适应这一新的现实，改变自己的业务模式以保持竞争力。两大渠道还需要通过自身发展或者建立合作关系来达成O2O运营。”

报告称，随着中国日益城镇化，更加便利快捷的购物方式在一定程度上成为网上购物的补充。除此之外，便利店还作为新兴的一站式服务平台，提供包括账单支付、票务以及其他创新性服务，例如网购自提等。京东(JD.O)、天猫及其他电商平台目前正与便利店进行合作，以便利店作为提货点来提供O2O整合服务从而实现双赢。

提货服务不仅利用了便利店庞大的门店网络优势，为天猫等电商减少了“最后一公里”的派送负担，同时也为便利店带来了额外客流量。然而便利店同样面临巨大的挑战：在城市房租成本不断走高的情况下，需要制定平衡网点扩张同时维持利润的策略。便利店会是未来线下零售增长的主要来源，这一渠道也会因投资继续增长与发展。

报告认为，大型零售商的业务调整已经变得越来越迫切。目前大型零售商业绩持续下滑，其新增营业额主要来自于门店扩张而非单店增长（事实上单店增长在持续下降），而线上购物的不断发展，将会继续加剧大型零售商业绩的下滑趋势，越来越多的消费者倾向在线上购买快速消费品和其他产品，零售商需要缩减店铺面积来应对这一趋势。

对大型零售商来说，削减成本和简化流程就显得愈发重要。一般来说，零售商可以通过向供应商施加压力来获得更高的利润。但在中国，供应商通常比零售商更加强势，这就需要零售商严格控制各项成本。（完）