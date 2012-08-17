博客：中国电商三巨头上演“火拼”

作者 赵红梅

路透北京8月15日电---周三的一场家电价格大战,亦吸引了平时忙碌的中国债券市场交易员目光.早上9点刚过,记者正想询问市场情况,却被一句"正买电视呢"堵回.

不过,今日被消费者广泛关注的中国电子商务三大巨头的"火拼"似乎未现惨烈战况.截止目前,从数家银行数据中心提供的资金结算情况来看,火拼并未带来交易量上的井喷式增长.

周二晚间,京东和苏宁(002024.SZ)两大电商高层即纷纷通过微博互相叫战,并告知消费者价格战已箭在弦上,国美(0493.HK)亦宣称要加入其中.周三上午9时,家电大型电商京东商城、苏宁易购、国美正式宣布网上价格战开始.

这场没有硝烟的"火拼"让提供网络支付结算平台的商业银行的数据中心紧张起来.然路透了解到,截止发稿为止,三家电商的火拼所带来的交易量并无井喷.数家商业银行均表示,网络交易量并没有明显上升.

"现在看到的交易量有增加但不明显,9点-到10点的业务量较平时增加有10%,增幅并不明显,等会还会报数字."光大银行(601818.SS)信息科技部总经理杨兵兵称.

据其介绍,周二晚间,其所在的信息科技部针对电商网上"价格战"很重视,已做好准备工作,如:做好全程监控,从支付到银行系统,开放全程监控;提前做容量管理,迅速安排网络支付带宽;安排三条线的工程师均待岗,而平日三线工程师参加研发,并不会集中到数据中心.

"相比较淘宝的光棍节,交易量差远了,那个交易量能增加300%,但我们对这次电商促销还是很重视,准备工作要做足."杨兵兵称.

一家国有大行的数据中心人士也表示,今日该行数据中心显示的成交量只比上周同时段上涨了约10%,跟淘宝网"光棍节"那天的结算情况没法比,可能只有一半的量.

2011年11月11日"光棍节",淘宝网给几大商业银行的电子数据中心上了一堂"应急"和预演课,当日淘宝网、淘宝商城支付宝交易总额突破52亿元人民币,创下3,369万笔成功支付纪录,这一数字创造了国内单日网购交易记录.

银行的数据中心为各银行的自助银行、电话银行、手机银行和网上银行提供後台支持等服务,为遍布全国的交易提供统一清算等,管中窥豹亦能看出电商"价格战"的部分情况.

**"雷声大、雨点小"**

尽管国美商城网站上赫然打上"全线商品比京东低5%"的广告词,而京东商城则宣称"物价回到四年前",苏宁则称"玩大的,8.15超级0元购".然实际情况可能是"雷声大、雨点小".

一淘平台比价後称,经过筛选三家商城对比发现,三家同时有货的情况非常少见,总有一种"坑爹"的感觉,然还是有几款出现了价格差.

上午9点半,京东首席执行官刘强东发布微博称,"20分钟大家电接到将近5,000万的订单,怎麽搞的?现在不是下单最好时候,价格还没打到底呢!根据经验,最快也要到11:00才能差不多,...不要着急哦."

然而不少消费者发现,等待他们的只是屏幕上显示的"无货"或"不便宜".

"这次'打架'更像'噱头'.许多商品都没货的."上述国有大行数据中心人士称.

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)数据中心综合管理部的副总经理胡宪亦表示,截止中午,网上银行的交易量没有明显变化,有5%以下的增加,一切属正常.

而不少数据中心人士仍对淘宝几次大型促销的网上交易量记忆犹新,"在交易高峰时,显示屏的交易量是呈脉冲式直接飙升,银行数据中心都必须要扩容的."

一位大型国有银行信息技术部亦表示,"经历过2010年-2011年的淘宝光棍节,那会儿高峰时,偶尔时点银行交易量会堵塞,速度会慢,大坝(数据中心)经历过洪峰考验,肯定都会没问题,而国美苏宁京东三家的交易量其实没有想象中的高."

目前苏宁易购网银支付已同25家商业银行网银合作,并支持银联在线支付,国美电器和京东商城的在线支付则和大多数商业银行、第三方支付公司及银联合作.

三大电商价格战的背後是依靠商家和供应商的资金来支撑企业的巨大亏损,业内人士普遍预料,"三国杀"虽赢得了广大消费者的关注,但安抚商家和供应商後续工作必不可少.截止发稿前,中国海尔(600690.SS)方面已对外宣布8月份停止与京东合作.

而股市投资者似乎也对这一"火拼"并不买账.苏宁电器早盘股价跌幅一度超过5%,国美电器更是重挫11%.然苏宁午间公告称其股东苏宁电器集团将对其实施不超过10亿元的增持计划,刺激其股价午後大涨并最终收报涨停;而国美收盘则缩减跌幅至近7%.