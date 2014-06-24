《热点透视》中国电子商务蓬勃发展 挤占购物中心生存空间

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透香港6月24日 （撰稿 Ethan Bilby） - 中国购物中心眼下的日子并不好过。由于消费者选择网购，一些商店不得不关张。类似这样的状况还会持续下去。如果网络购物继续以当前的速度增长，到2020年，中国零售额的四分之一将由其贡献。不过，精心规划的购物中心还是会占有一席之地。
中国电子商务的爆发式增长，给传统的零售商带来冲击。像阿里巴巴旗下淘宝等网站，让消费者能更容易地获得非品牌时尚品以及电子产品，而定价却更加透明。根据中国国有媒体，去年连锁店销售增幅为9.9%，创下1998年以来最慢。而专注于时尚的百货商场也感受到了丝丝凉意。
随着互联网的兴起，实体店面的压力只会越来越大。去年中国零售销售总额为23.4万亿元人民币(3.78万亿美元)。据Nielsen，尽管网络购物只占其中的8%，但其增长率却有30%--是整体零售销售增速的一倍多。而且中国网络购物占零售销售总额的比例已经高于美国，后者仅为6%。假设零售销售总额每年以10%的速度增长，网购增速保持当前的水准，那么到2020年时后者占前者的比例将超过四分之一。
不过，中国消费者不断释放出的购买力显示，购物中心仍有成长空间。据麦肯锡，2012到2022年间，可支配收入在16,000美元以上的城镇家庭数量将以18%每年的速度增长。
在中国境内，开发商仍未停下脚步。根据仲量联行，今年新购物广场的区域成长率预计将达到31%的峰值；此外，该机构依旧预计2016年的购物中心面积将成长18%。
那些选址良好且有知名商家进驻的购物中心，应该还可继续发展。不过，购物中心若想跟得上时代的潮流，还得依靠一些线下业务独有的招数来吸引顾客，例如时尚餐厅等。网络购物将使一部分购物中心无法存活下去，而那些幸存下来的商家则需要达到更高的标准。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。