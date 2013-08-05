扶持电商开展外贸服务的政策有望今年出台

路透北京8月5日 - 中国证券报周一报导指出，商务部正牵头制定有关促进电子商务平台对外贸易服务的扶持政策，将给电子商务外贸过程中的通关、退税、融资、检验等环节建立“绿色通道”，相关政策有望在今年出台。

报导引述商务部电子商务司副司长聂林海称，外贸电商平台的政策制定以解决方便通关问题为重点，但推进的同时仍面临诸多难题。

今年上半年商务部加大对外贸电商平台企业的调研工作，商务部外贸司也首度参与到电子商务有关政策的制定上。

此前，商务部发布《关于利用电子商务平台开展对外贸易的若干意见》明确将为电子商务平台开展对外贸易提供政策支持，以及对重点平台企业给予资金支持。

报导并引述分析人士称，今年上半年外贸形势复杂严峻，电子商务作为新兴的销售渠道和贸易形势，突破了传统外贸销售模式所受到的制约，有利于企业简短贸易链条，建立自主营销渠道，形成新的贸易增长点。

中国海关此前公布数据显示，中国上半年出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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