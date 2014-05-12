阿里巴巴上市突显中国电商瑰丽前景 仓储物流商机吸引外资目光

* 随着线上零售业的繁荣，料需2.5万亿美元投资升级仓库

* 仓储物流被认为是中国供应链上的薄弱环节

* 黑石、凯雷等外资考虑投资

* 波士顿的现代化仓库数量比整个中国都多--咨询公司

路透香港5月12日 -阿里巴巴在纽约进行大规模首次公开发行(IPO)的计划突显出中国电子商务市场的巨大潜力，但要出现预期中的爆炸式成长局面，则必须解决物流产业这一薄弱环节。

中国的仓库普遍面临老化问题，既没有现代化管理手段，也缺乏曾帮助亚马逊(AMZN.O)在美国和欧洲崛起的最新技术。毕马威(KPMG)最近的一份报告称，到2020年，中国的电子商务产业总规模将超过美国、英国、日本、德国和法国的总和。

一家建筑公司预测，为跟上中国电商行业迅猛发展的脚步，仅未来15年可能就需要投资多达2.5万亿美元购买土地和新建仓库。这一美好前景正吸引黑石集团(Blackstone Group)(BX.N)和凯雷投资集团(CarlyleGroup)(CG.O)等众多全球私募股权公司的目光，他们纷纷想要从这场投资盛宴中分一杯羹。

“未来15-20年，仓库建设的实际成本将会很惊人，”中国物流设施领域最大的外资建筑商普洛斯(GLP)GLP.SI的联合创始人Jeff Schwarz说。

每座新物流设施的面积都有几个大型运动场那么大，因此新建仓库总面积将会达到约24亿平方米--接近台湾总面积的三分之二。普洛斯预计未来15年需要投资的2.5万亿美元也只能让人均拥有的全自动现代仓储空间达到美国三分之一的水平。

阿里巴巴掌握中国80%的线上零售份额，去年其物流合作企业为阿里巴巴网上市场达成的交易共计投递了50亿件包裹。

运输基础设施建设速度迄今与阿里巴巴的成长同步，仓储是电子商务产业供应链的关键一环，物流专业人士称，仓储这个环节亟需改进：房地产咨询公司仲量联行工业部总监司徒艺(Stuart Ross)表示，波士顿的现代化仓库数量比整个中国都要多。

据普洛斯和其他仓库建设商，中国现有仓库中只有不到20%算得上先进，配备有全方位电脑追踪系统和最先进的零售科技。许多服务于阿里巴巴和其他电商企业的工厂所在位置交通都不便，卡车都难以驶入。他们通常没有空间足够高的卸货区，让包裹轻松通过传送带进入卡车车厢，而是需要人工装卸。

普洛斯称，这是个令人头疼的问题，有可能降低电商公司利润。尽管中国的薪资水平远低于美国，但中国的商品运输成本是美国的两倍。

“物流是电商商业模式成功的重要组成部分之一，”新加坡Gartner分析师PraveenSengar表示。Sengar还指出，尽管缺乏基础设施可能阻碍电子商务的成长，但阿里巴巴和其他电商企业正在大举投资，且迄今一直还应付得了需求高峰，在许多大城市推出次日或同日送达服务。

**阿里巴巴投资物流业**

改善中国仓储物流被阿里巴巴创建者马云视为重中之重。去年，阿里巴巴宣布一项计划，带领一财团投资160亿美元用于建立一家全国性物流企业的第一阶段建设工作，马云任该公司主管。阿里巴巴拒绝就这份报导做出置评。

阿里巴巴为改善中国物流业付诸的努力并未被忽视。美国电商公司ShopRunner今年晚些时候在中国开展业务时，将利用阿里巴巴的国内物流网络。

京东(JD.com)也在开展投资，该公司在中国电商领域排名次席，但远远落后于阿里巴巴。在美国上市拟募资17亿美元的招股文件中，京东表示计划未来三年花费最多12亿美元，用于购买土地、车辆和建造仓库，搭建自己的物流网络。

自2013年初以来，包括黑石、凯雷在内的收购公司，以及民营企业已经支出约220亿美元，用于在中国购买土地和新建仓库。

相对于物流行业跟上中国消费荣景所需的投资规模而言，那只是很小的一部分。

中国政府在努力打造消费驱动型经济的同时，也将现代供应链作为一项当务之急。仓库建设热潮吸引的企业不仅有凯雷、中国的厚朴投资管理公司、RRJ Capital等收购投资机构，还有普洛斯等专业国际公司，GoodmanGroup(GMG.AX)和Prologis(PLD.N)更是已经投钱在中国兴建大型仓库。

仓储物流业也吸引着在电商相关行业寻求机会的投资者，中国万科(000002.SZ)等开发商为对冲住宅市场下滑的风险，正致力于业务多元化，纷纷进军仓储领域。

“中国的仓储物流提供商目前估值状况良好。中国的人均仓储物流空间仅为美国的1/12，随着电子商务的发展，物流提供商肯定会受益，”Dalton Investments的投资组合经理Tony Hsu称。

浏览体现中国物流业商机的图表，请点选：link.reuters.com/qed29v

**善用政治关系开拓业务**

今年以来，普洛斯已在中国修建了280座仓库，仓储面积约为200万平方米，造价12亿美元，合每平米600美元。该公司认为建设成本还会以每年6%的幅度上涨，到2029年达到约1,357美元。

亚洲最大的私募股权地产投资商黑石表示，该公司考虑在仓储领域发展业务，正与几家中国房地产开发商洽谈。凯雷拒绝置评。

“通常在中国，什么东西都是供应过剩，”黑石亚洲地产投资主管ChrisHeady说。“仓储居然存在供应短缺，这极不寻常；每当新的仓库设施投入使用，仓储空间会很快被抢占一空。”他补充说。

虽然中央政府支持改造国内供应链，意味着新的商机，但外资企业还是面临一定阻力，因为地方政府心中想法不同。与工厂和购物中心相比，仓库给地方政府上缴的税收没有那么多，也无法提供同样多的就业机会。

“在西方，谁掏钱谁就得到机会，但这里是严格管制的市场，物流公司要与制造企业竞争，”JLL的Ross说。

一方面，像阿里巴巴这样的电商企业已经拥有一定的政治影响力；另一方面外国投资者正在与有影响的本地企业结盟，以帮助他们购地。

例如，普洛斯今年稍早与颇有政治背景的方风雷麾下的厚朴投资管理公司联手达成一笔25亿美元的交易，中国银行亦参与其中。协议签署后，普洛斯还与中国最大的食品和农产品供应商中粮集团以及物流公司中外运建立了合作关系。(完)

(编译 郑茵/李爽/朱晓军 审校 白云)

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