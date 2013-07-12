中国今年夏粮总产量同比增1.5%--国家统计局

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月12日 - 确保粮食安全一直是中国的首要任务。中国国家统计局周五称，中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%；其中冬小麦产量11,567万吨，比上年增加148万吨，增长1.3%。
统计局网站刊登新闻稿称，2013年，中国夏粮播种面积2,758.8万公顷，与2012年基本持平；冬小麦播种面积2,244万公顷，比上年减少4.5万公顷，微降0.2%。
新闻稿表示，西南、西北（除新疆）及山西由于夏粮生长期降水量较常年普遍偏少3～4成，局部地区超过5成以上，造成旱地小麦减产较多，山西单产下降近10%，甘肃下降近9%，云南和陕西下降近8%。但由于这些地区占全国的比重较小，总体上没有影响全国增产的趋势。
2004年到2012年，中国粮食生产实现“九连增”，去年全国粮食总产量达到5.8957亿吨。绿皮书的预测表明，今年粮食生产存在实现“十连增”的可能性，但粮食增产难度加大和需求不断增长之间的矛盾日益显现。（完）
欲知更多详情，请点选统计局网站(here)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。