中国今年夏粮总产量同比增1.5%--国家统计局

路透北京7月12日 - 确保粮食安全一直是中国的首要任务。中国国家统计局周五称，中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%；其中冬小麦产量11,567万吨，比上年增加148万吨，增长1.3%。

统计局网站刊登新闻稿称，2013年，中国夏粮播种面积2,758.8万公顷，与2012年基本持平；冬小麦播种面积2,244万公顷，比上年减少4.5万公顷，微降0.2%。

新闻稿表示，西南、西北（除新疆）及山西由于夏粮生长期降水量较常年普遍偏少3～4成，局部地区超过5成以上，造成旱地小麦减产较多，山西单产下降近10%，甘肃下降近9%，云南和陕西下降近8%。但由于这些地区占全国的比重较小，总体上没有影响全国增产的趋势。

2004年到2012年，中国粮食生产实现“九连增”，去年全国粮食总产量达到5.8957亿吨。绿皮书的预测表明，今年粮食生产存在实现“十连增”的可能性，但粮食增产难度加大和需求不断增长之间的矛盾日益显现。（完）

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(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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