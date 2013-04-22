雅安灾区交通不畅 救援工作受阻

2013年4月21日，一名男子在四川省雅安市芦山县一处房屋废墟上拿着婚纱照。 REUTERS/Rooney Chen

路透芦山4月21日 - 四川省雅安市芦山县周六清晨发生7.0级地震，据中国官媒最新消息，遇难者已达188人，逾万人受伤。

伤亡主要集中在芦山县，而救援工作受道路狭窄和塌方等因素影响。为了避免通往灾区的道路拥堵，政府对通往灾区的道路进行了管控。

红十字会与红新月会国际联合会的Kevin Xia说：“芦山县中心地区正逐步恢复正常，但仍非常需要避难场所和物资。”

“由于交通拥堵，物资难以进入灾区。我们多数救援物资还在路上。”

在雅安，来自全国各地的救援人员均表示难以进入芦山，以及山区的村庄。一位来自山东的地震救援人员说：“我们来得匆忙。那里有人需要帮助，而我们的物资就在后备箱。”

通往宝兴的道路因塌方受阻，数以百计的武警排成一列纵队赶往宝兴。

中国外交部对国际社会表示愿提供各种援助致谢，但称中方搜救和医疗力量有保障，救灾物资充足，暂不需要外国救援队、医疗队和救灾物资。

在芦山，医生和护士在空地或帐篷里医治伤者，地震影响到水电供应，所幸春季气候温和。

37岁的农民陈天雄（音译）躺在担架上说：“我吓坏了，我从来没见过这么大的地震。”

中国国务院总理李克强乘直升机进入灾区，慰问灾民，并指导救灾行动。

许多灾民本来就家境贫困，他们说现在政府是他们唯一的指望。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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