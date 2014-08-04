云南鲁甸地震已致367人遇难

路透北京8月3日 - 中国云南鲁甸周日发生6.3级地震，现已造成至少367人遇难，1,881人受伤，并导致包括一所学校在内的数千栋建筑倒塌。

美国地质调查局称，此次地震震源深度不到1.6公里。中国官媒称，云南、贵州和四川省均有强烈震感。

新华社报导称，震源位于云南鲁甸县的龙头山镇。

新华报导称，地震发生后通讯受到严重影响，救援人员正赶往现场。

中国官媒在网上发布的图片显示，军队官兵在将人用担架抬走，汽车被落下的砖头砸坏。

新华报导称，地震发生后很多人跑到街上，电力供应被切断，至少一所学校倒塌，12,000余间房屋倒塌，3万余间房屋受损。

报导称，政府向灾区调拨2000顶帐篷、3000套折叠床、3000床棉被、3000件棉衣等救灾物资。灾区未来几天预计会有暴雨，这将增加救灾难度。

据新华报导，鲁甸县人口约265,900人。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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