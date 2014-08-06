云南鲁甸地震致山体滑坡形成堰塞湖

路透北京8月5日 - 新华社周二报导称，云南鲁甸地震引发山体滑坡，并迅速形成可能导致更大伤亡的堰塞湖。

截止目前，云南鲁甸周六发生的6.3级地震已经造成2,300多人受伤，12人失踪。这也是该地区14年来遭遇的最强烈地震，数千建筑物在地震中被摧毁。

新华社援引水利部门官员的话称，堰塞湖不仅淹没了上游的村庄、树木、道路，更威胁到下游一些村庄和村民的生命安全。经估算堰塞湖实际水量已经超过3,000万立方米。

报导称，目前堰塞湖湖面持续以每小时30厘米的速度上升。堰塞湖还直接危及下游的7座电站。

已有数千名警察、士兵和消防官兵被派往震区救助，但救援工作因糟糕的基础设施、余震等因素受阻。

新华社称，一名军医在试图游过堰塞湖帮助一位村民寻找失踪妻子的过程中下落不明。

报导称，救援人员开始对两座水库进行泄洪。

中国国务院总理李克强周一前往震区。李克强表示，地震造成重大人员伤亡，要采取有效措施，全力做好伤员救治。及时将危重伤员转移到昆明、宜宾等周边医疗力量更好的医院，并要求迅速调运防疫物资，抓紧全面防控疫情，确保大灾之后无大疫。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。